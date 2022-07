Německo chce navzdory energetické krizi zastavit jaderné elektrárny

Pokud by jaderné elektrárny fungovaly dál, tento podíl elektřiny by se nahrazovat nemusel.

„Tři jaderné elektrárny v loňském roce vyrobily 33 terawatthodin elektřiny. Pokud byste to přeměnili na plyn, mohli byste to použít k vytápění asi tří milionů rodinných domů,” uvedl jaderný inženýr Thomas Walter Tromm z Technologického institutu v Karlsruhe.

Kolik elektřiny by jaderné elektrárny dodávaly, pokud by pokračovaly v provozu, to závisí na tom, kolik energie mohou zbývající palivové tyče generovat a kdy by mohly být pořízeny nové palivové tyče.

„Palivové články, které by byly nezbytné pro pokračování provozu, by byly k dispozici až do léta 2023. Do té doby by byl možný prodlužovací provoz a elektrárny by mohly pokračovat v provozu na přibližně 80 procentech kapacity,“ řekl.