Německého kancléře Scholze špehovala Stasi

Scholz, který je povoláním právník, žil v 80. letech v Hamburku. Do bývalé Německé demokratické republiky (NDR) cestoval několikrát coby tehdejší předseda mládežnického sdružení Sociálnědemokratické strany Německa (SPD).

Scholz dnes řekl, že ho zpráva deníku nepřekvapila. „Samozřejmě jsem si vědom, že jsem byl špehován,” řekl novinářům. „Hezké to není, ale prostě je to tak,” dodal. Řekl také, sám do spisu Stasi nikdy nenahlížel.