Německá boxerka bojuje za nošení hidžábu v ringu

Sportovkyně, která mluví i arabsky a pravidelně jezdí do Libanonu, odkud pocházejí její rodiče, nikdy nepomýšlela na to, že by při boxu odložila svůj hidžáb. „Proč bych to měla dělat? Bylo mi vždy jasné, že budu nastupovat k zápasům se svým šátkem," zdůrazňuje.