Němci přišli s novým plánem, jak přerozdělovat migranty. V4 je zase proti

Zatímco původní návrh kvót počítal s tím, že by byli migranti přerozdělováni po registraci v zemích, kde byli zachyceni, podle nového návrhu by jejich azylová procedura započala až v cílové zemi. Tu by si navíc žadatelé o azyl patrně nemohli vybírat. Podle původního návrhu mohli azylanti zažádat, do jaké země by chtěli, a bez této žádosti nemohli být relokováni.