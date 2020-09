Navalnyj je při vědomí a reaguje na slova lékařů

"Reaguje na slovní podněty," uvedla klinika s tím, že začala s postupným odpojováním pacienta od plicní ventilace. Charité zdůraznila, že nadále je ale velmi brzy určit možné dlouhodobé následky otravy.

Čtyřiačtyřicetiletý Navalnyj byl 20. srpna hospitalizován poté, co se mu udělalo špatně během letu ze sibiřského Tomsku do Moskvy. Letadlo muselo nouzově přistát v Omsku a Navalnyj byl v bezvědomí převezen do tamní nemocnice.

Podle Navalného mluvčí byl patrně otráven látkou přimíchanou do čaje. Lékaři z omské nemocnice původně uvedli, že v jeho těle nenašli žádné stopy jedu.

Ruský opoziční předák Alexej Navalnyj byl podle jeho mluvčí otráven jedem v čaji Foto: Twitter.com

Němci nabídli, že se o vůdce ruské opozice postarají v berlínské nemocnici Charité a převzali ho do péče, i když to Rusko nechtělo. Po provedení testů oznámili, že byl ruský opozičník otráven jedem ze skupiny novičok, který se mu dostal do těla kůží.

Ohrožený Nord Stream

Německá kancléřka Angela Merkelová chce kvůli případu mluvit s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. V pondělí uvedla, že nemůže vyloučit žádný krok, tedy ani to, že by se zastavila výstavba plynovodu Nord Stream 2, který vadí USA . „Bylo by špatné cokoli vylučovat,” řekla.