Nad Atlantikem sílí bouře Klaus, na Evropu se žene vítr o síle hurikánu

Ve středu té severnější je tlak u hladiny moře jen 958 hektopascalů (hPa). Obě se propojují do jednoho velkého systému a vytváří se před nimi společná fronta. Její posilování souvisí s tím, že tzv. Severoatlantická oscilace je nyní v pozitivní fázi. To znamená, že tlak u hladiny moře v subtropické oblasti u Azor je vyšší než obvykle, zatímco tlak subpolární islandské níže je nižší. Za takovéto situace se nad Atlantikem objevuje více bouří mířících na severozápad Evropy, kam přinášejí srážky, zatímco jih Evropy sužují sucha.

Klaus, tedy druhá cyklona mířící k Britským ostrovům, měl pokles tlaku za 24 hodin 26 hPa, takže u něj dochází k explozivní cyklogenezi, tedy zesílení cirkulace. Vítr nad mořem by mohl dosahovat rychlosti 190 km/h a po dosažení pobřeží na jihozápadě Irska a Anglie přes 130 km/h. Mohla by se vytvořit i úzká zóna s velmi prudkým větrem o rychlosti 150 km/h.

V oblastech zasažených nížemi se dají v příštích pěti až sedmi dnech čekat silné srážky v rozmezí od 50 do 150 mm. Zasáhnou Velkou Británii, Irsko a Skandinávii, na Skotské vysočině by mohlo do pondělí napadnout 20 až 40 cm sněhu, v Norsku od půl metru do 80 cm. Na Islandu může napadnout až metr sněhu.