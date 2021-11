Na Ukrajině se chystá se puč, uvedl Zelenskyj

Prezident uvedl, že podle získaných informací má dojít k převratu z 1. na 2. prosince.

„Není to jen zpravodajská informace, ale i zvukový záznam, kde, jak bych řekl, představitelé Ukrajiny a představitelé Ruska diskutují zapojení Rinata Achmedova do převratu na Ukrajině, které přinese miliardu dolarů...,“ řekl Zelenskyj, aniž by upřesnil, o jaké lidi jde.

Moskva jakýkoli podíl na přípravách údajného státního převratu na Ukrajině odmítla. „V Rusku neexistoval žádný plán se zapojit. Rusko se nikdy o takové plány nezajímalo,“ uvedl podle agentury TASS mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.

Tažení proti oligarchům

O možném zapojení nejbohatšího ukrajinského podnikatele Rinata Achmetova se spekuluje kvůli tomu, že byl na Ukrajině přijat zákon proti oligarchům, byl odvolán předseda parlamentu a změnil se přístup ukrajinských úřadů k Achmetovovým lidem, uvedla Ukrajinska pravda. Achmetov ekonomicky ovládá východ Ukrajiny, ale není spojen s proruskými separatisty, naopak podporoval jednotky bojující proti nim.

„Řekli jsme Zelenskému, že pomůžeme, kde můžeme. Ale pokud začne dělat hlouposti, vést zemi špatným směrem, budeme proti vám,“ sdělil listu člověk z Achmetovova okruhu a dodal: „Zákon o oligarších jde špatným směrem. My ho nemůžeme podpořit, budeme proti vám.“

Stěžoval si, že prezidentský palác chce, aby se šlo po Achmetovových lidech. Když prý začala Rada pro národní bezpečnost hromadně uvalovat sankce, „část již tak se osmělujících spolupracovníků Zelenského ztratila míru“.

Na Achmetova napojená zpravodajská stanice Ukrajina 24 i páteční politický diskusní pořad Slavika Šustera začaly poté být nečekaně kritické vůči prezidentovi a vládě.

Jaká je role Achmetova?

Zelenskyj mluvil o Achmetovovi v souvislosti údajným připravovaným pučem dvojznačně.

„Jsem klidný, on o tom možná ani neví. Pozvu Rinata Achmetova do Bankové (do ulice, kde stojí prezidentský palác), aby si vyslechl informace, které lze sdílet,“ uvedl podle Ukrajinské pravdy.

Na druhou ale naznačil, že by oligarcha mohl stát v pozadí údajného puče. „Tento plán ho zatahuje do války proti ukrajinskému státu. Myslím, že ji začal on a že to bude jeho velká chyba, protože nelze bojovat proti svému lidu a jím zvolenému prezidentovi. Předpokládám, že ho to této války zavléká jeho okolí,“ uvedl.

Současně Zelenskyj řekl, že si nehodlá počínat jako jeho předchůdci ve funkci Viktor Janukovyč a Petro Porošenko. „Nejsem Janukovyč, nebudu nikam utíkat. A nejsem ani Porošenko, stojící na mrtvých z nebeské setniny (jak se nazývali oběti z Majdanu - pozn. red.). Na buldozer nepolezu,“ poznamenal v narážce na známé záběry, kdy demonstranti z Majdanu najížděli na prezidentský palác s kolovým nakladačem.

Napětí na hranici s Ruskem

K současnému napětí na ukrajinsko-ruské hranici, kde Moskva soustřeďuje své síly, řekl Zelenskyj, že Kyjev je plně připraven na případnou agresi.

Ukrajina, Spojené státy a NATO dávají najevo obavy z možného ruského útoku, což Kreml popírá a varuje před ukrajinskými „provokacemi“. Kyjev v posledních dnech provedl řadu vojenských cvičení.