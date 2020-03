Na Slovensku schválili monitorování pohybu lidí pomocí telefonů

Úřad bude mít k dispozici údaje potřebné k identifikaci fyzických osob v zájmu ochrany života a zdraví občanů. Podle premiéra Igora Matoviče (OLaNO) je hlavním cílem opatření monitorování pohybu člověka nakaženého koronavirem a ostatních lidí, kteří s ním mohli přijít do styku. „Lidé, kteří byli na stejných místech, dostanou zprávu, že se tam pohyboval člověk, který byl nakažený koronavirem,“ vysvětlil Matovič.

Kabinet zdůraznil, že se jedná o dočasné opatření, a slibuje si od toho zpomalení šíření koronaviru. „Je to nestandardní opatření, ale jsme v nestandardní situaci,“ uvedla vicepremiérka Veronika Remišová (Za lidi). „Je to zásah do základních práv a svobod, který je možný, pokud je účel přiměřený,“ zdůraznila ministryně spravedlnosti Mária Kolíková (Za lidi).