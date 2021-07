Na Slovensku by teď volby vyhrál Pellegrini

Pokud by se parlamentní volby na Slovensku konaly v červenci 2021, zvítězila by strana Hlas-sociální demokracie expremiéra Petra Pellegriniho se ziskem 20,8 procenta hlasů. Vyplývá to z aktuálního průzkumu agentury AKO.