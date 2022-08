Na síti vytvořené synem slovenského ministra vyzývají k pojídání výkalů

Na stránce se objevily i další kontroverzní výzvy, jak sníst výkal morčete, vypít vodu ze záchodu, sníst bláto, dát si do úst 50 žvýkaček, šňupat hypermangan nebo sníst polévkovou lžíci koření.

„Považuji za nutné zdůraznit, že důstojnost lidské osoby není jen základním právem jako takovým, ale představuje skutečný základ základních práv. Lidská důstojnost se musí bezvýhradně respektovat, a to i v případě omezení jiného práva,“ uvedl Žilinka na sociální síti.

Po kritice Filip Sulík limitoval věkovou hranici pro uživatele nad 15 let a některé výzvy budou moci plnit jen dospělé osoby. „Co se týče erotiky nebo jiného explicitního obsahu, ten může tvořit, plnit a sledovat jen osoba ve věku nad 18 let. Dalším pravidlem by mělo být, že pokud budou pochybnosti o věku, příspěvky budou smazány,“ uvedl Sulík mladší.