Na řeckém ostrově Lesbos hoří uprchlický tábor Moria

Úřady ještě v noci začaly obyvatele evakuovat, mnozí migranti ale uprchli do okolních lesů, nebo se vydali směrem k Mytileni, hlavnímu městu ostrova. V táboře s kapacitou 2 800 míst v současné době žilo 12 600 migrantů. „Sbohem Moria,“ křičí běženci a další radostně zpívají, když pozorují, jak oheň tábor likviduje.

„Napětí nyní explodovalo,“ uvedl Stratos Kytelis, starosta Mytilini. Běžencům, kteří se vydali na cestu do hlavního města ostrova se snažili v postupu bránit místní obyvatelé.

„Jsou tu tisíce lidí a nikdo neví, kde by měli být ubytováni. Je to enormní zátěž pro místní obyvatele,“ tvrdí Stratos Kytelis. Zatím není jasné, co je příčinou požáru. Vyloučeno není, že ho založili sami migranti, ale mohli ho podpálit i místní obyvatelé. Řecká vláda vyhlásila na ostrově stav nouze.