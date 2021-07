Na diskotéku ve Vídni nepustili dvě dívky. Jste tlusté, kazíte nám image

Sestry Liza a Vivi spolu s kamarádkou Jessi a jejím přítelem se vydali do klubu minulou středu. U dveří diskotéky však vládl přísný režim.

„S přítelem jsme stáli vepředu, holky hned za námi. Vyhazovač se nás ptal, zda jdeme jen my dva. My odpověděli, že ne, že jsme čtyři,“ popsala čtyřiadvacetiletá Jessi deníku Krone.

Ochranka klubu je ale do klubu nepustila. Když se čtveřice ptala proč, odmítl jim vyhazovač sdělit důvod. Dívky byly ale neodbytné a chtěly zavolat šéfa klubu, který by jim vysvětlil, proč na rozdíl od ostatních nebyly do klubu vpuštěny.