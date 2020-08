Mykény ohrozil požár, odnesla to starobylá brána

Podle řecké mytologie odsud pocházel král Agamemnón, který vedl řecká vojska do války proti Tróji.

„Škody způsobené včerejším ohněm byly ty nejmenší, co mohly být, uvedla Mendoniová, podle níž žádná z hlavních památek ani místní muzeum neutrpěly škody. Kouř z ohně však zasáhl 3250 let starou Lví bránu, která byla hlavním vstupem do města.