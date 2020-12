Muži v ázerbájdžánských uniformách na videích uřezali hlavy dvěma starým Arménům

Dva obyvatelé vesnice Madatašen v Náhorním Karabachu oběť identifikovali jako 69letého Genadije Petrosjana, který se do místa přistěhoval na konci osmdesátých let ze Sumgajtu, kde se stali Arméni terčem pogromu. Poznala ho ředitelka místní školy Gajane Petrosjanová. „Jasně jsem poznala jeho obličej,“ řekla jeho jmenovkyně. List The Guardian má také k dispozici fotografii Petrosjana a je z ní patrné, že se oběti nápadně podobá.