Muže v Británii soudí za vraždu těhotné exmanželky kuší

„Oba utíkali z kuchyně do haly, která vedla k hlavnímu vchodu těsně pronásledováni obžalovaným,“ řekl žalobce Richard Horwell. „Devi se otočila nalevo a utíkala po schodech nahoru, zatímco Imtiaz běžel k přednímu vchodu. Když byl Imtiaz venku a ohlédl se, viděl obžalovaného, který byl u paty schodiště, jak vystřelil na Devi,“ popsal.

„Byl to záměrný a promyšlený akt posty,“ řekl žalobce. Podle něj exmanžel útok připravoval od roku 2015. Dům neustále sledoval a vedl si záznamy o tom, kdy žena přichází a odchází. „V březnu 2018 si pořídil dvě kuše a několik šípů.“

Pár se vzal v roce 1999 na Mauriciu, když měla Devi jen 15 let a její manžel třicet. Podle listu The Times of India byli obžalovaný i oběť indického původu. Rozvedli se v roce 2014.