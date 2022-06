Mobilizace v Rusku se podle tajných služeb blíží

„Protože se Moskva obává, že by mobilizace mohla rozdmýchat nepokoje v ruských městech, pokouší se zvýšit počet bojovníků významným náborem v chudých oblastech a to zvýšením věkové hranice pro službu,“ uvedl The Independent s odkazem na západní představitele.

„Nesmíme nikomu dovolit, aby uvěřil, že by ústupky vůči Putinovi vedly k něčemu jinému než ke katastrofě. Bylo by to vnímáno jako odměna za neoprávněnou agresi a povzbudilo by to nejen Rusko a jeho spojence, ale mělo by to vliv také na bezpečnost a ekonomiku Spojeného království,“ měl podle mluvčího říct Johnson svému kabinetu.