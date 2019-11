Miliardovou krádež v Drážďanech provedla čtveřice zlodějů

Ředitel muzea Dirk Syndram v úterním rozhovoru s deníkem Sächsische Zeitung řekl, že byl zaskočen, jak rychle zloději překonali bezpečnostní sklo ve vitríně. Dodavatel podle něj nezajistil to, co slíbil. "Předpokládali jsme, že by člověk musel do skla bít sekyrou čtvrt hodiny, aby ho poškodil," řekl. Ve skutečnosti stačilo v pondělí zlodějům několik vteřin.