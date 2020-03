Miliardová loupež v drážďanské klenotnici: Policie zveřejnila portrét podezřelého

Nová zjištění se týkají také automobilu pachatelů. Audi S6 loni v srpnu prodal soukromník neznámé osobě. Automobil si u prodávajícího v Magdeburgu vyzvedl přibližně 25letý muž. Vyšetřovatelé se domnívají, že tento muž byl skutečným kupcem a má co do činění s vloupáním do klenotnice. Proto zveřejnili jeho portrét.