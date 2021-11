Migranti se opět pokusili ztéci polsko-běloruskou hranici

Migranti se pokusili přejít hranice u Mielniku a u Dubicz Cerkiewnych. „V Mielniku došlo ke dvěma pokusům o nelegální přechod hranice. Okolo 20.30 se pokusila dostat na území Polska skupina asi 40 migrantů. Asi třiceti cizincům se to povedlo a házeli na orgány a vojáky kameny. Jeden polský voják byl zraněn do hlavy. Musela mu být poskytnuta pomoc,“ sdělila PAP Michalská s tím, že se onu třicítku migrantů, kteří se dostali na území Polska, podařilo dopadnout a vrátit zpět.

Sedmdesát migrantů proniklo přes hranice, Poláci je vrátili zpět do Běloruska

Sedmdesát migrantů proniklo přes hranice, Poláci je vrátili zpět do Běloruska Evropa

Okolo 20. hodiny se také pokusila přejít stovka migrantů u Dubicz Cerkiewnych. „Tyto osoby byly dost agresivní, házely kamením a přes zátarasy z ostnatého dráhu kladly kmeny stromů. Pokusu asistovali běloruští vojáci. Ti také pomáhali cizincům,“ dodal Michalská s tím, že šlo většinou o Iráčany. Všichni byli zadrženi a vráceni. Dva migranti ale byli převezeni do nemocnice. Jeden si stěžoval na bolest nohy.

Přes řeku Bug se po půlnoci pokusilo na prámu dostal do Polska šest migrantů. Byli včas zastaveni. Celkem se pokusilo během úterý přejít hranici 2367 lidí, přičemž 44 cizincům bylo nařízeno opustit polské území. Od začátku roku polští pohraničníci evidují na 35 000 pokusů o přechod hranice mezi Polskem a Běloruskem, přes 6000 v listopadu a přes 17 tisíc v říjnu.

Více než polovina Poláků kladně hodnotí počínání vlády na východní hranici země a podporuje vybudování více než pět metrů vysoké hraniční zábrany, která má podle vlády Polsko ochránit od přílivu migrantů, pokoušejících se dostat do Evropské unie z Běloruska. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar, o kterém ve středu informoval opoziční list Gazeta Wyborcza. Počínání vlády na hranici s Běloruskem velmi dobře hodnotila čtvrtina dotázaných, dalších 29 spíše dobře. Dohromady tedy kroky vlády ocenilo kladně 54 procent Poláků, a to spíše muži než ženy. V této skupině také převažovali lidé s nižším vzděláním.