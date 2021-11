Migranti na bělorusko-polských hranicích změnili taktiku

„Musíme se připravit na to, že tento problém bude trvat měsíce,” upozornil Błaszczak. Nicméně hned ujistil, že polské bezpečnostní síly jsou připraveny útoky odrazit.

Lukašenko přiznal: Migrantům jsme do Polska pomáhali

Napjatou situaci na hranicích se Polsko snaží řešit diplomaticky. Premiér Mateusz Morawiecki hovořil například s německou kancléřkou Angelou Merkelovou či iráckým premiérem Mustafou al-Kadímím. „Přímé rozhovory s (běloruským lídrem Alexandrem) Lukašenkem nejsou na pořadu dne, protože by legitimizovaly jeho režim,” dodal.

„Hovořil jsem s předsedou vlády kurdského regionu v Iráku, odkud do Běloruska proudí nejvíce migrantů. Potvrdil mi, že nejsme svědky migrační krize, jako spíše politické krize způsobené Lukašenkovým režimem,” doplnil Morawiecki.

Lukašenko v pátek poprvé přiznal, že běloruské síly sice migrantům přes hranice do Polska pomáhají, odmítl ale, že by běžence do své země zval.