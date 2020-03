Migranti metali po řeckých pohraničnících kameny, policie nasadila slzný plyn

Na turecko-řecké hranici se situace zhoršuje od pátku, kdy Turecko oznámilo, že přestalo dodržovat dohodu s EU, že nebude pouštět migranty do Evropy.

V úterý řecká policie vytlačila z přístavu na Lesbu stovky migrantů, mezi nimiž se rozšířila falešná zpráva, že do přístavu pro ně přijede loď, která je odveze na pevninu.

Řecko při jednání s EU slíbilo, že v příštích několika dnech otevře uzavřený tábor pro migranty, kteří nezákonné pronikli do Řecka od 1. března. Tito lidé nebudou registrováni jako uprchlíci a měli by se podle nově přijatého zákona vracet do zemí původu.