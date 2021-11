Mezi migranty na polsko-běloruské hranici se šíří fámy o volné cestě do Německa

Podél polsko-běloruské hranice se shromáždilo k 5 tisícům migrantů převážně z Blízkého východu a Afghánistánu, kteří doufají, že se jim podaří dostat do Polska a dál do Evropské unie. Hoax o volném průchodu do Německa se proto začal prostřednictvím mobilů a sociálních sítí mezi lidmi na hranici šířit jako lavina.