Medvěd na Slovensku zaútočil na myslivce

Na Silvestra šla parta myslivců do lesa a při běžné kontrole revíru na ně zaútočil medvěd. „Setkání s medvědem jsem zažil často, ale pokaždé odběhl pryč. Tento však zaútočil na Juraje,“ řekl televizi Joj Alfréd Agricola z mysliveckého sdružení Dubové.

Kolegové stříleli do vzduchu. Na medvěda střílet nemohli v obavách, že trefí kolegu. Juraj se snažil bránit, ale medvěda nakonec odehnali až psi, které měli myslivci sebou. „Od mých čtyř let chodím do hor a vždy jsme tu měli medvědy. Jenže teď je jich strašně moc,“ dodal Agricola.