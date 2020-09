Matka v Solingenu zřejmě svých pět dětí předávkovala

Osmadvacetiletá matka vzala svého nejstaršího syna na nádraží v Düsseldorfu, kde se pak pokusila skočit pod vlak rychlodráhy. Byla nalezena mezi kolejemi a převezena do nemocnice.

Ještě před skokem zavolala babičce dětí a řekla jí, co udělala a že k ní nyní pošle nejstaršího jedenáctiletého syna. Babička zavolala kolem druhé odpoledne policii. Ta ale přijela do domu už pozdě. Nalezla v něm jen pět mrtvých dětí, dívky ve věku 1, 2 a tři roky a chlapce ve věku šest a osm let.