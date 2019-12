Matka údajného Kuciakova vraha: Nevěřím, že střílel. Proč se přiznal?

Marček musel opustit armádu kvůli zdravotním problémům. „Žil pak v Nitře s přítelkyní, měl tam byt. Prodal ho, vyplatil půjčku a vrátil se do Kolárova. Málokdo ví, že Szabó je náš kmotřenec. Můj syn k němu vzhlížel, on ho musel do toho namočit,“ říká Marčekova matka. „Nechápu, proč se přiznal. Nevěřím, že to bylo z jeho hlavy, vždyť on tu nikoho neznal. Nevím, proč se teď přiznává,“ kroutí hlavou paní Marčeková, která se domnívá, že její syn někoho kryje nebo se někoho bojí.