Maročtí migranti berou útokem španělskou enklávu Melille

Po migrační vlně v Ceutě, španělské enklávě v Africe, roste napětí v druhém městě, a to v Melille. Několik stovek Maročanů se v noci na pátek pokusilo dostat do města přes dvojitý plot. Podařilo se to asi třem desítkám, píše deník El País. Z obavy, aby se nestalo totéž, co na počátku týdne v Ceutě, kdy se dostaly na španělské území tisíce Maročanů, španělská vláda ve čtvrtek rozhodla posílit ochranu hranice v Melille. Od páteční noci na ní kromě policistů hlídkují také vojáci.