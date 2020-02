Marian Kočner šel do vazby v den, kdy objednával letadlo do Chorvatska

Slovenský nejvyšší soud poslal Mariana Kočnera do vazby 28. června 2018, na stejný den si podnikatel zařizoval let soukromým letadlem do chorvatského Splitu. Kočner je obžalovaný, že byl objednavatelem vraždy novináře Jána Kuciaka.