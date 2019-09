Maďarský extremista senior zastřelil policistu ze vzdálenosti z několika decimetrů

Šestadvacátého října 2016 provedli policisté domovní prohlídku v obci Bőny na severozápadě Maďarska v domě důchodce, který se netajil sympatiemi k extremistickým hnutím. „Důchodcova manželka varovala policisty, že její muž je rozčilený a může to špatně skončit. Pak ale pustila do domu tři policisty. Győrkös zahájil palbu a zasáhl do hlavy šestačtyřicetiletého policistu Pétera Pálvölgyiho, který byl na místě mrtev,“ uvedl deník Blikk.