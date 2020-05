Maďarsko musí zaplatit rodinám za segregaci romských dětí

Maďarský premiér Viktor Orbán v lednu 2020 v souvislosti s tímto případem upozornil, že není zcela jasné, co patří do kategorie segregace. „Pokud někoho zařadí do třídy na základě etnického původu, je to segregace. Pokud tento krok učiní na základě schopností žáka, o segregaci se nejedná,“ uvedl Orbán.