Maďarská státní média mohou psát o Gretě a EU jen na zvláštní povolení

Orbán nahnal „svá“ média do houfu Evropa

Evropská unie s Maďarskem už řadu měsíců vede na návrh Evropského parlamentu řízení kvůli nerespektování společných hodnot podle sedmého článku unijní smlouvy. Evropský parlament k tomu vedly i obavy o svobodu médií, vedle mnoha dalších znepokojivých problémů. Vláda Viktora Orbána odmítá, že by nějak pochybila, a její zástupci to svým kolegům z dalších unijních zemí opakují při každém slyšení, které postup podle článku sedm předpokládá.

Seznam citlivých témat vyžadujících zvláštní souhlas před zveřejněním se podle pokynu z loňského října týkal migrace, terorismu v Evropě, Bruselu, církevních otázek, jakož i parlamentních, prezidentských a místních voleb v EU. Jiný pokyn z loňského srpna nařizoval, že si redaktoři mají vyžádat souhlas vedoucího, než se pustí do psaní materiálů o Gretě Thunbergové. Ta se právě se plavila přes oceán do New Yorku. Ve výsledku podle serveru nakonec ve státní agentuře o plavbě nic nevyšlo.