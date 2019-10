Maďarská policie ukončila vyšetřování tragické havárie na Dunaji

Ukrajinskému kapitánovi hotelové lodě Viking Sigyn hrozí za způsobení květnové havárie na Dunaji, při níž přišlo o život 28 lidí, dva až osm let vězení a za neposkytnutí pomoci tonoucím jeden až pět let vězení. V úterý to řekl zástupce velitele budapešťské policie Adrián Pál.