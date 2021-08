Lukašenko: Už brzy by mě mohl někdo vystřídat

Lukašenko v době nejsilnějších demonstrací slíbil, že odstoupí, ale až po schválení změny ústavy, jež by měla oslabit pravomoci prezidenta ve prospěch parlamentu. Opozice však požadovala jako první krok odchod Lukašenka.

Zavřít každý metr hranice, nařídil Lukašenko poté, co mu Litva začala vracet migranty

„Jak lze odejít do důchodu a zabývat se něčím jiným, to si zatím nepředstavuji. To neznamená, že se budu křečovitě držet tohoto (prezidentského) křesla. Ne. Po mně přijdou jiní lidé, dokonce velmi brzy. Jen si nedělejte starosti ohledně načasování,” prohlásil autoritářský běloruský vůdce.