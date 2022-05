Lukašenko: Použití jaderných zbraní na Ukrajině je nepřijatelné, protože je to vedle nás

Běloruský autoritářský prezident Alexandr Lukašenko nečekal, že se válka na Ukrajině potáhne tak dlouho. Uvedl to v rozhovoru pro AP. Bělorusko podle něj dělá všechno, co je v jeho silách, aby pomohlo válku na Ukrajině ukončit, snahu o mír ale prý hatí Kyjev svým nezájmem o mírová jednání. V rozhovoru také Lukašenko odmítl použití jaderných zbraní na území Ukrajiny, a to z důvodu, že je to blízko Běloruska.