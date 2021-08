Lukašenko narazil i u Lotyšska. Vyhlásilo nouzový stav a migranty mu vrací zpět

Lotyšsko se totiž stalo náhradní variantou „pomsty” běloruského režimu poté, co Litva minulý týden začala běžence nekompromisně vracet do Běloruska. „Migranti se přesunuli směrem do Lotyšska,” píše Die Presse. Za poslední čtyři dny bylo zadrženo 283 běženců. Přitom od počátku roku do nynější chvíle to bylo jen 55 běženců, kteří dorazili do Lotyšska.