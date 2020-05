Loď s migranty hledá marně přístav

Loď se stala čtvrtým plavidlem, které vyrazilo z Libye do Evropy za méně než týden, sdělila IOM. Jedna z nich se dostala do přístavu na Maltě, kde ji umístili do karantény kvůli koronavirové epidemii, zatímco druhá se doplavila na italský ostrov Lampedusa a třetí zadrželi a vrátili zpět příslušníci libyjské pobřežní stráže.