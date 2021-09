Letiště na ostrově La Palma kvůli sopce ruší všechny lety

Letecké záběry: Láva na ostrově La Palma se valí do moře. Ničí vše, co jí stojí v cestě

Letecké záběry: Láva na ostrově La Palma se valí do moře. Ničí vše, co jí stojí v cestě Evropa

Vědci nicméně nadále pochybují, že se láva dostane až do moře, což by způsobilo divokou chemickou reakci, při níž by se do ovzduší uvolnilo velké množství páry s nebezpečnými látkami a kousky vulkanického skla. Jeden z proudů se totiž v podstatě zastavil, druhý se výrazně zpomalil a pohybuje se nyní rychlostí asi metr za hodinu. Lávě k moři zbývají asi dva kilometry. Podle vědců budou nicméně oba proudy aktivní ještě několik týdnů až měsíců.