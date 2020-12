Může se začít. Léková agentura EU dala zelenou vakcíně Pfizer

„Konečně jsme se dočkali. Evropská léková agentura v 15 hodin oznámila, že podmíněně schválila vakcínu firmy Pfizer. Evropská komise by mohla zasednout ještě zítra večer, čímž by se vše urychlilo,” okomentoval schválení premiér Andrej Babiš.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová už ve čtvrtek uvedla, že se proti covidu-19 začne v zemích EU, včetně ČR, očkovat 27. prosince a ve dvou následujících dnech. To potvrdil i Babiš. První vakcíny půjdou do čtyř nemocnic v Praze a do dvou v Brně.