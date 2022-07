Kyjevskému kuřákovi, který podpálil deset bytů, hrozí až osm let vězení

Až osm let vězení hrozí kuřákovi z kyjevské čtvrti u řeky Dněpr za to, že svým neopatrným jednáním zapálil deset bytů. Když na balkoně kouřil, cigaretu neuhasil a jen ji tam pohodil. S odvoláním na kyjevskou prokuraturu to na svém webu napsal list Ukrajinska pravda.