Celé náměstí proti policistům. Stovky výrostků je ve Frankfurtu zasypaly lahvemi a kamením

In der Nacht zum Sonntag kam es laut Polizei bei einer Party am Frankfurter #Opernplatz zu Ausschreitungen: Hunderte Feiernde randalierten, einige bewarfen Polizisten mit Flaschen. 40 Menschen wurden festgenommen. #frankfurt pic.twitter.com/xz9aaQrzT5

Na policisty začali házet vše, co jim přišlo pod ruku, především skleněné lahve a kameny. „Bylo to jako krupobití, ale místo zmrzlé vody padaly na policisty lahve,“ řekl Bereswill. „Dav jásal, když láhev zasáhla policistu,“ uvedl policejní prezident a dodal: „Pokud jde o počet útočníků a míru brutality násilí, je to něco, co jsem ve Frankfurtu nikdy nezažil.“