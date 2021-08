Koronavirus si nevybírá. Nemilosrdně kosí i ty nejhlasitější popírače

Užíval vitamin C, zinek a ivermektin. Marně. Když se jeho stav zhoršoval, nechal se nakonec hospitalizovat, lékaři mu však nebyli schopni pomoci. Zanechal po sobě tři děti.

Anti-masker Caleb Wallace dies after organizing 'Freedom Defenders' against COVID mandates: report https://t.co/wSDd31MkYA

Svá prohlášení bral zpět poté, co se začátkem srpna koronavirem nakazil a těžce onemocněl.

Podle britského serveru The Daily Mail se nechal během rozhovoru 11. srpna slyšet, že „lituje toho, jaký byl ignorant, a lidé by se měli nechat naočkovat“. V té době už dýchal s podporou kyslíkové masky.

„Pokud nejste nemocní, nevěříte, že by se to mohlo stát. Když ale pak nemůžete dýchat, je to ta nejděsivější věc na světě,“ přiznával Birk z nemocničního lůžka.