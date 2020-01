Koronavirus není jako SARS, mírní obavy lékař, který se stará o nakažené

Nový koronavirus, který v posledních dnech a týdnech děsí svět, není tak nebezpečný jako byly nákazy SARS nebo MERS. To jsou příbuzná onemocnění, jež v uplynulých let vyvolala lokální epidemie, ale katastrofické scénáře nenaplnila. Tvrdí to francouzský lékař, jenž v Paříži pečoval o dva pacienty infikované patogenem 2019-nCoV.