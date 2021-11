Konflikt mezi Austrálií a Francií sílí: Nenechám se urážet, vzkázal Morrison Macronovi

Macron v neděli v Římě po summitu G20 novinářům na dotaz, zda si nemyslí, že mu Morrison ohledně kontraktu na ponorky lhal, odpověděl: „Nemyslím si to. Vím to.”

Morrison nejprve popřel, že by lhal. Pak však své nervy neudržel na uzdě. „Mám široká ramena, takže to dokážu unést. Ale tyto nadávky... nenechám vytáčet Austrálii. Nedopustím, aby to slízli Australané,“ rozlítil se. Použil při tom slangový výraz „sledging”, který se používá v kriketu. Popisuje vytočení pálkaře tak, aby neodpálil míč dobře.