Konec závodů na dálnici? Většina Němců nechce neomezenou rychlost

Podle aktuálního průzkumu institutu Civey, kterého se účastnilo 3000 respondentů, chce jen 31% Němců nechat neomezenou rychlost. Zhruba 40% lidí by chtělo limit 130 km/h, vyšší limit by si představovalo 11,7% a 11,2% by chtělo limit jen 120 km/h. Pro ještě menší rychlost 110 km/h by bylo 2,5% Němců. Někteří řidiči na téma nemají žádný názor.