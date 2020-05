Kollár a Matovič pojedou na první zahraniční cestu do Prahy

„Jako první by premiér Igor Matovič, podle zaužívané tradice, rád absolvoval cestu do České republiky,“ potvrdil tiskový odbor slovenského úřadu vlády. Cesta do Prahy bude pro oba politiky první zahraniční návštěvou od nástupu do funkcí před dvěma měsíci. Kvůli pandemii koronaviru zatím nikde v zahraničí nebyli. Termín návštěvy Prahy zatím nebyl upřesněn.

Exministr zahraničí Eduard Kukan řekl, že jde o dlouholetou tradici, když první cesty představitelů Slovenské republiky vedou do Prahy. „Je to zavedená praxe a oba partneři to sledují. Pokud by jeden z nich změnil první cestu, tak by to vyvolalo otazníky. Domnívám se, že je potřeba zůstat u této tradice,“ uvedl Kukan.