Kočner u soudu litoval smrti novináře Kuciaka a jeho snoubenky

Předsedkyně senátu Ružena Sabová dala v rámci přelíčení přehrát záznam telefonického rozhovoru mezi Kuciakem a Kočnerem, kde podnikatel novináři vyhrožoval, a u soudu se rovněž promítal záznam tiskové konference, kde se oba dostali do sporu. Otec zavražděného novináře Jozef Kuciak o přestávce přiznal, že se mu to poslouchalo moc těžko. „Nebrali jsme to vážně až do doby, než k tomu došlo,“ připustil.