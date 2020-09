Kočner byl podle obžaloby den po vraždě v bance, kamerový záznam ale smazali

Peníze, které tehdy Kočner vybral, měl dát Aleně Zsuzsové. Vyplývá to z výpovědi svědka procesu Zoltána Andruskóa. Soud nakonec Kočnera a Zsuzsovou osvobodil. V případu bude rozhodovat Nejvyšší soud Slovenské republiky.

Kdyby o záznam požádali jen o pět dní dříve, systém by video uchovával

Deník Sme a web aktuality.sk v pondělí upozornily, že záznamy z Kočnerovy návštěvy banky na Gorkého ulici v Bratislavě měly být jedním z podpůrných důkazů zmíněné verze. Kočner vstoupil 22. února 2018 do prostor bezpečnostních schránek. Jednu tam měla pronajatou Kočnerova firma a druhou jeho exmanželka.

„Pokud by si policie vyžádala záznamy od banky o pět dnů dříve, s největší pravděpodobností by systém Tatra banky video ze dne po vraždě ještě uchovával,“ konstatoval web aktuality.sk. Kočner popírá, že byl v sejfech pro peníze, a bez kamerového záznamu neexistuje žádný důkaz, co v bance dělal.