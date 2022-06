Kilometrová fronta, ztracené kufry. Na letištích v Německu vládne chaos

Na letišti v Kolíně nad Rýnem byla fronta na bezpečnostní kontrolu dlouhá přes kilometr, napsal v pátek kolem půl páté odpoledne deník Bild. Fronta vede z terminálu 1 na terminál 2. Cestující čekají tři hodiny, než se jim podaří projít bezpečnostní kontrolou. „Děláme všechno, co je v našich silách, aby bylo čekání co nejkratší,“ uvedl mluvčí letiště. Podle něj prý poskytovatel bezpečnostní služby údajně nabral další zaměstnance.

Podobný zmatek vládne také na letišti v Düsseldorfu. Už od rána se tvořily dlouhé fronty. „Letíme ve 13:00, ale dorazili jsme už v 9:00, abychom to stihli,“ řekl Focusu jeden z cestujících. S manželkou měli namířeno na Fuerteventuru na Kanárských ostrovech. A udělal dobře, jen na odbavení zavazadel čekal hodinu. Další fronty se tvořily u bezpečnostních kontrol.

Deník Bild napsal, že kvůli frontám například jeden pár zmeškal svůj let s Eurowings do španělského Alicante. Na letišti byli včas, měli pouze příruční zavazadla, ale ani to nestačilo.