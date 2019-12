Když bude třeba, zbourejte to, souhlasí majitelé bytů ve vybuchlém prešovském věžáku

Schůze se konala navečer v provizorním krizovém centru v základní škole v Mukačevské ulici. „Na základě informací od statiků a krizového štábu se vlastníci bytů rozhodli podpořit zbourání bytovky, která je zdevastovaná po pátečním výbuchu plynu,“ uvedl deník Korzár. „Konečnému rozhodnutí, které podpořili všichni majitelé bytů v daném paneláku, předcházela poměrně emotivní diskuse,“ dodal list.

„Pokud se bude bytový dům likvidovat, souhlasíme s tím. Shodli jsme se na tom,“ potvrdil jeden z předsedů společenství vlastníků bytů Ivan Satvár. Co bude dál, není zatím jasné. Buď se postaví nová bytovka, nebo se peníze rozdělí podle čtverečních metrů a každý si zabezpečí bydlení individuálně. Důchodkyně Mária Palková řekla, že by jí stačil jednopokojový byt. „Se synem momentálně bydlíme u mé 98leté bývalé tchyně. Nevím, co bude dál,“ líčila svoji situaci Palková.

Visí nám tam panely, které mohou kdykoli spadnout, takže je to velmi nebezpečné Jozef Polák, hlavní statik

Podle Satvára vyjde řízený odstřel celého bloku na 800 tisíc eur (20,4 milionu korun). „Bylo by dobré postavit na stejném místě novou bytovku. O této možnosti však společenství vlastníků bytů ještě nehlasovalo,“ řekl. „Bylo by dobré, pokud by se společenství vlastníků bytů nerozpadlo,“ dodal.

Horní patra se musejí strhnout

Podle posudku statiků by mělo dojít k částečné nebo úplné asanaci poškozeného panelového domu. Viliam Hrubovčák ze Slovenské komory stavebních inženýrů uvedl, že nejvyšší čtyři podlaží od devátého po dvanácté jsou staticky nestabilní a nebezpečné. „V rámci toho budeme pokračovat dál. Konečné závěry jsme ještě nepřijali,“ řekl Hrubovčák podle agentury SITA.

Hasiči zasahují v bytovém domě v Prešově, kde vybuchl plyn. Foto: Polícia Slovenskej republiky , ČTK

Hlavní statik Jozef Polák dodal, že případ se bude dál řešit po právní rovině. „Technicky je to jasnější. Je to nestabilní, horní část je životu nebezpečná. Visí nám tam panely, které mohou kdykoli spadnout, takže je to velmi nebezpečné,“ konstatoval Polák.

Hlavní statik připustil, že horní čtyři podlaží se budou muset zbourat. Zároveň připustil možnost záchrany nižších podlaží. „Za určitých technických řešení ano, ale do toho vstupují ještě jiné faktory. Dole je to promočené, uvidíme, co způsobí mráz. Je tam hodně otazníků,“ dodal.