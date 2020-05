Karanténa pro všechny návštěvníky Británie? Část toryů požaduje zrušení plánu

Britský premiér Boris Johnson zatím jen uvedl, že by se mohly od 29. června zřídit letecké mosty do Španělska, Portugalska a Řecka, které by umožnily Britům létat na dovolenou do oblíbených míst, aniž by po návratu museli do karantény. Toto nařízení ale může vstoupit v platnost až po prvních třech týdnech od omezení restrikcí naplánovaného na 8. června. Nic však není určeno pro návštěvníky Britských ostrovů.