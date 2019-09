Kapitán vjel do italského přístavu s migranty, má zaplatit miliony na pokutě

Loď dorazila přes zákaz do přístavu Pozzallo v pondělí. Kapitán to zdůvodnil nepříznivým počasím, které ohrožovalo migranty i posádku na lodi. Vzápětí bylo plavidlo zabaveno. „Počítáme s tím, že loď ztratíme,“ řekl Steier. Hodnota lodi se odhaduje na 300 tisíc eur, z toho polovinu činí její vybavení.

Na zakoupení nové lodi má organizace přislíbenu už polovinu částky formou darů. „Bylo by špatné se teď vzdát,“ řekl Steier. Vloni už organizace ztratila loď Lifeline, která byla zabavena úřady na Maltě.

Jak Itálie, tak Malta uzavírají přístavy lodím nevládních organizací s migranty od loňska a otevřou je až poté, co země EU slíbí běžence převzít.

Pokuty až do výše milion eur za porušení zákazu a vplutí do přístavu lodím neziskových organizací prosadil bývalý italský ministr vnitra Matteo Salvini. Od čtvrtka má Itálie novou vládu, ale mluvčí nevládní organizace Mission Lifeline není příliš optimistický, co se týká zmírnění přísných protiimigračních opatření.